Schnitzlers „Reigen“ wird 100: „Alles war, oh Polizei, dezent“

Jane Fonda in Roger Vadims „Reigen“-Verfilmung von 1965, die Arthur Schnitzler gut 35 Jahre nach seinem Tod in Italien eine Anklage wegen Unsittlichkeit einbrachte.

1918 ging die Welt von Gestern, in der „Reigen“ zum heimlichen Skandalstück wurde, unter. Das Theater freilich blieb Bastion rabiater Sittlichkeitsverteidigung. 1920 wollte Max Reinhardt den „Reigen“ in Berlin trotzdem wagen – und verlor den Mut vor der eigenen Courage. Er überließ das Stück der großen Gertrud Eysoldt und deren Kleinem Schauspielhaus. Dort wurde die Uraufführung für den Tag vor Heiligabend 1920 angesetzt. Das Interesse war groß. Der Boulevard gierte auf einen Skandal, Tugendwächter machten mobil. Am Tag der Premiere wurde die Aufführung verboten. Wegen der „Unzüchtigkeit des Textes“. Gemeint waren die Gedankenstriche. Gespielt wurde trotzdem. Eysoldt drohten sechs Wochen Zuchthaus. Im Publikum saßen Berlins wortmächtigste Kritiker. „Alles war, oh Polizei, dezent“, notierte Alfred Kerr. Die Richter, die das Aufführungsverbot ausgesprochen hatten, waren auch da. Sie revidierten ihr Urteil. Völkische Polterer strebten trotzdem einen Prozess an.