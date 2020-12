Innsbruck – Die finanzielle Situation in den heimischen Spitälern wird immer dramatischer. Die Corona-Krise sorgt dafür, dass die Bilanzen in den neun öffentlichen Krankenanstalten heuer und 2021 tiefrot werden. Aber schon im Vorjahr gab es einen Betriebsabgang von 95,5 Millionen Euro, rund 75 Millionen Euro davon entfielen auf die drei Landeskrankenhäuser der Spitalsholding Tirol Kliniken in Innsbruck, Hall sowie Hochzirl/Natters. 160 Mio. Euro könnten heuer fehlen, schließlich kommen noch Mindereinnahmen wegen der Corona-Krise hinzu. Doch der richtige finanzielle Hammer droht 2021.