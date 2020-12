Dank an die zahlreichen Helfer des „Weihnachtswunders“

Die Bewohner in den Seniorenheimen sollen sich an den Geschichten der Kinder und den musikalischen Beiträgen erfreuen.

Innsbruck, Linz – Wenn Besuche in Seniorenheimen heuer zu Weihnachten reduziert werden müssen, dann ist die Gefahr der Vereinsamung groß. Der in Linz lebende gebürtige Tiroler Mario Kozuh-Schneeberger hat deshalb zahlreiche Videoclips von Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich zusammengetragen, in denen die Kinder Geschichten erzählen. Diese Kurzfilme sollen in Altenwohnheimen vorgeführt werden und einen Hauch von „Weihnachtswunder“ verbreiten.