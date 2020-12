Das große Bangen in den Heimen nach den Weihnachtsfeiertagen

Von einem allgemeinen Trend will ARGE-Altenheime-Obmann Robert Kaufmann noch nicht reden. Gerade in der Weihnachtszeit komme das immer wieder vor. Einen verstärkten Anstieg weiß aber auch er zu bestätigen. Das tut auch Hubert Innerebner, der Geschäftsführer der Innsbrucker Sozialen Dienste: „Wir raten davon ab, gehen lassen müssen wir sie aber, sofern kein Absonderungsbescheid vorliegt.“ Das Problem: Die „Rückkehrer“ können nicht zu Corona-Tests verpflichtet werden. „Wir können das nur anbieten“, sagt Innerebner, „und an die Eigenverantwortung appellieren.“

Auch in den vergangenen Tagen sind österreichweit neue Heim-Cluster aufgepoppt. So erst am 18. Dezember in der Stadt Innsbruck.