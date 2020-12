Eine Räuchermeisterin erzählt: Zeit für einen neuen Duft

Innsbruck –Wird es draußen kalt und rau, ziehen sich die Menschen gerne zurück. Diese Schwellenzeit am Ende des Jahres sind die so genannten „Raunächte“. „Das ist ein Begriff, der wieder in aller Munde ist. Der Name kommt vom Räuchern, das in dieser Zeit gerne traditionell praktiziert wird“, ist für Annemarie Zobernig, Gründerin der Firma Duftklang in Innsbruck, klar. Dabei wird mit dem Duft von u. a. getrockneten Harzen und Blüten oder Weihrauch eine angenehme Atmosphäre geschaffen.