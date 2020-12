Weihnachtswünsche der Staatsspitze an die TT-Leser

Bundeskanzler Sebastian Kurz (von links), Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vizekanzler Werner Kogler schrieben Weihnachtsbriefe an die TT-Redaktion.

Innsbruck, Wien – Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und hat das Leben aller Österreicherinnen und Österreicher stark beeinflusst. In Briefen an die Chefredaktion wandten sich nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie die Regierungsspitze Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler an die Leserinnen und Leser der TT.