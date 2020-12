„Natale in montagna“: Tourismus baut auf Sehnsuchts-Kampagne

Innsbruck – Die Reisebestimmungen sind sehr streng – von österreichischer und von italienischer Seite. Die italienischen Gäste, die sonst im Advent und um die Weihnachtszeit die Straßen bevölkern, sind in diesem Jahr in Innsbruck ausgeblieben, Unterkünfte stehen nur in einzelnen Fällen etwa für Geschäftsreisende zur Verfügung. Trotzdem wird vor allem im norditalienischen Raum zur Verwunderung mancher auf Plakaten, im Radio und in sozialen Medien mit „il natale in montagna“ geworben, mit der Weihnacht in den Bergen, dem Advent in der Region Innsbruck. Besonders im Südtiroler Raum wurde vermehrt Radio-Werbung eingesetzt.