Weihnachten verbringt Feller zweigeteilt. „Am 23. sind wir in Fieberbrunn bei meinen Eltern, der 24. gehört meiner Freundin, Lio und mir, und am 25. sind wir dann bei den Schwiegereltern. Zu unserer Verteidigung: Wir sind alle getestet.“ Geschenke? „Innerhalb der Familie haben wir gesagt, dass wir spenden. Die Zeiten sind für viele schwierig genug.“

Während Feller also Madonna auf Wolke sieben schwebend den Rücken kehrt­e, nahm Michael Matt ein paar Denkaufgaben mit in die Weihnachtspause. Die Ränge 15 (Alta Badia) und 16 (Madonna) waren so gar nicht nach dem Geschmack des Arlbergers, der im Training wiederholt das Tempo vorgegeben hatte. „Bescheiden. Ein paar Schwünge waren ganz okay, aber letztlich war das viel zu wenig.“ Erst recht, weil die zuletzt herrschenden Schneeverhältniss­e für ihn maßgeschneidert waren. „Das war ich immer pfeilschnell.“ Wie knapp alles zusammenliegt, macht ein Blick auf die Ergebnisliste klar. Fabio Gstrei­n, in Madonna zweitbester Tiroler, verlor als Zwölfter gerade 0,74 Sekunden auf Kristofferse­n, bei Matt waren es auch nur 0,83 ...