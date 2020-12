Zu Weihnachten bei der Arbeit: Für sie wird es keine stille Nacht

Auch Werner Gundolf wird, wenn er gegen 19.30 Uhr seinen Postbus absperrt, nicht nach Hause zu Bescherung und Familie, sondern in eine Dienstwohnung in Plangeross im hintersten Pitztal gehen. Die Diensteinteilung will es so, dass der Fahrer, der den letzten Kurs am Abend von Imst ins Pitztal fährt, am nächsten Tag in aller Früh die Menschen mit dem ersten Bus talauswärts bringt. Daran ändert auch der Heilige Abend nichts. Für den 57-Jährigen ist es ohnedies nichts Außergewöhnliches: „Das ist ein Dienst wie jeder andere“, sagt er abgeklärt. „Ich habe keine kleinen Kinder mehr und der Dienstplan kommt früh genug.“ Heuer stellt sich Gundolf auf einen besonders stillen Heiligen Abend ein, weil ja auch kein Gasthaus für ein Abendessen offen hat. „Entweder nehme ich mir von daheim was mit oder mache mir noch was in der Küche, die wir haben“, meint Gundolf, denn am Christtag wartet nochmals eine Zehn-Stunden-Schicht mit Tagwache um fünf Uhr Früh. Ein Telefonat mit seiner Frau sowie der Tochter und seinem Enkel muss jedoch schon noch sein. Weihnachtsstimmung kommt trotzdem auf: Mit dem letzten Bus bringt er oft Menschen, die auswärts leben und arbeiten, zu Weihnachten heim zur Familie: „Das verschönert den Tag.“