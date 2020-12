„Wo die Engel singen“: Stift Stams, ein Juwel als Ort der Musik

Innsbruck – An Stift Stams vorbeizufahren, ist nicht ungefährlich, weil man den Blick nicht von diesem landschaftlich ideal eingebetteten Juwel lassen kann. Besser, dem Zisterzienserorden einen Besuch abzustatten und in all dem Staunen über die sakrale Intensität und die Schönheit zur Ruhe zu kommen. Wer sich der Atmosphäre von Stams ergibt, könnte das Phänomen erfahren, aus der eigenen Stille heraus Musik zu vernehmen.