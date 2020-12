Mehr Sicherheit für die Skisaison am Patscherkofel

Am Patscherkofel nützt­e nicht nur die Bergbahn mit ihren rund 35 Mitarbeitern den zweiten Lockdown zur intensiven Saisonvorbereitung – alle insgesamt 13 Unternehmen am Innsbrucker Hausberg haben sich in Sachen „Safe Service“ fortgebildet. Die Mitarbeiter – vom Sportgeschäft über die Gastro­betriebe bis hin zu den Skischulen – erfuhren dabei digital am Smartphone alles Relevante zu Abstandsregeln, Hygiene und kontaktlosem Kundenservice.