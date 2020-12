Messi nach Tor-Rekord für Barca: „Nie für möglich gehalten“

Beim 3:0-Erfolg der Katalanen am Dienstagabend bei Real Valladolid schaffte Messi die historische Bestmarke in der 65. Minute: Nach schönem Sohlen-Pass von Pedri traf Messi mit seinem 644. Tor für Barca zum Endstand. Niemals zuvor hatte ein Profi für einen einzigen Club so oft ins Netz getroffen. Der heute 80-jährige Brasilianer Pele hatte es einst auf 643 Treffer für den FC Santos gebracht.