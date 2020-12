Bischof-Stecher-Gedächtnisverein hat 2021 viel vor

Innsbruck – „Ja, es war ein schwieriges Jahr“, sagt der Obmann des Bischof-Stecher-Gedächtnisvereins, Peter Jungmann. Wegen der Pandemie sei es kaum möglich gewesen, Benefizaktionen und Veranstaltungen durchzuführen. Trotzdem gelang es wieder, Spenden für wichtige Hilfsprojekte zu sammeln: Allein über private Initiativen kamen fast 10.000 Euro zusammen, in Summe sogar über 20.000. So konnte der Verein schon im ersten Lockdown auf einen Hilferuf der Caritas reagieren und 3000 Euro als Corona-Soforthilfe überweisen, um die Grundversorgung von Suchtkranken und Obdachlosen sicherzustellen.

Die Aktion „Pflege- urlaub“ der Don-Bosco-Schwestern in Baumkirchen wurde ebenso unterstützt wie der „Vinzibus“ in Innsbruck (Ankauf eines neuen Fahrzeuges) oder die Behinderteneinrichtung Arche in Steinach. Auch Brunnenbauprojekte in Mali und der Bau eines Bildungs- und Sozialzentrums in Niger wurden gefördert.