Als Grund für die Vertragsauflösung führt die BBT SE einen massiven Vertrauensverlust sowie eine „endgültige Leistungsverweigerung und Leistungsverzögerungen“ in mehreren zentralen vertraglichen Punkten an. Für die Porr waren hingegen die Außenschalen für die Tunnelröhren ausschlaggebend, in der vorgegebenen Stärke hätten sie den geforderten statischen Ansprüchen nicht entsprochen. Die Mehrkosten für stärkere Tübbinge werden mit rund 100 Millionen Euro beziffert. Das Baulos wird jetzt aufgeteilt und die beiden Abschnitte neu ausgeschrieben. Die Porr kündigte bereits rechtliche Schritte an, möglicherweise kommt es aber zu einer „finanziellen“ außergerichtlichen Einigung.