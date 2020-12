Für das Weihnachtsmahl wird heuer in Tirol mehr ausgegeben

Innsbruck – Die Vorzeichen für die Feiertage könnten angesichts von Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Wirtschaftsflaute besser sein: Weihnachtsstimmung kommt bei vielen Tirolerinnen und Tirolern aber offenbar dennoch auf. Laut den heimischen Lebensmittelhändlern wird heuer für das Weihnachtsmahl sogar noch tiefer in die Tasche gegriffen als in den vergangenen Jahren.

Der Dezember beschert Hörtnagl üblicherweise ein Umsatzplus von rund 60 Prozent zu einem Durchschnittsmonat. Heuer dürften die Kassen in den 17 Filialen aber noch etwas lauter klingeln. „Man merkt, dass die Gastronomie geschlossen ist und die Leute zuhause essen. Zudem stehen mit dem Heiligen Abend für viele vier freie Tage an, da wird allgemein mehr eingekauft“, sagt Plattner.

Auch beim Tiroler Lebensmittelhändler MPreis merkt man, dass heuer für das Fest etwas mehr ausgegeben wird als in den letzten Jahren. „Allgemein ist feststellbar, dass das Bewusstsein für regionale Erzeugnisse, für Qualitäts- und Bio-Produkte sowie das Einkaufen in der Nähe zum Wohnort an Bedeutung zunimmt“, erklärt der Lebensmittelhändler in einer Stellungnahme. Stark nachgefragt seien für Weihnachten der Tiroler Jahrling aus Mutterkuhhaltung oder das Tiroler Bio-Jungrind, „aber auch unsere neue Convenience Linie ‚I Like‘ gewinnt an Bedeutung“.