Corona steigt vielen Taxlern in Tirol auf die Bremse

Ischgl, Innsbruck – Tarek Ghannam ist verzweifelt. Normalerweise hat der Taxiunternehmer zu dieser Jahreszeit alle Hände voll zu tun – acht Wagen fahren in seiner Flotte, sechs davon in Ischgl, wo es um Weihnachten zugeht wie in einem Bienenstock. Heuer sitzt nur er hinter dem Steuer – und selbst das rentiert sich selten. „Zuletzt bin ich von 9 Uhr Vormittag bis vier, fünf am Nachmittag am Land­ecker Bahnhof gestanden, keine einzige Fahrt”, klagt er.