Models und Stars haben was im Nacken: Die Rückkehr des Vokuhila-Looks

Da die Friseursalons in den vergangenen Monaten oft geschlossen bleiben mussten, gab es einige unerwartete Haar­trends. Retro-Looks wie der Buzz Cut, eine Kurzhaarfrisur, die an den Militärsschnitt erinnert, Pony oder Fransen sind wieder beliebt. Dass mit dem Vokuhila („Vorne kurz, hinten lang“, Anm.) jedoch ausgerechnet auch eine der verpöntesten Frisuren aller Zeiten wieder angesagt ist, überraschte einige. Berühmt wurde die „Vorne kurz, hinten lang“-Matte durch Stars wie David Bowie, Rod Stewart, Little Richard oder etwas später Patrick Swayze. In den 80er-Jahren wurde das Haar­experiment auch „Vorne Business, hinten Party“ getauft. Sprüche wie „Du hast da was im Nacken“ musste man sich gefallen lassen.