2.847 Corona-Neuinfektionen in Österreich

2.847 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden österreichweit registriert worden. Gegenüber dem Donnerstag der Vorwoche waren es knapp 400 mehr. Die Zahl lag auch deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage: Dabei wurden durchschnittlich 2.002 positive Tests registriert. 30.667 PCR-Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet. Davon waren knapp 9,3 Prozent der Ergebnisse positiv.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich bisher 347.204 Infektionen. Nach den Zahlen des Gesundheits- und des Innenministeriums (Stand 9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 5.745 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben, in den vergangenen 24 Stunden kamen 91 weitere Todesfälle hinzu. Weiter leicht rückläufig sind die Zahlen der Spitalspatienten: Am Heiligen Abend befanden sich 2.648 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus - um 127 weniger als am Vortag -, und davon 445 auf Intensivstationen (minus 27). Bisher sind 315.952 Menschen von einer Infektion mit SARS-CoV-2 wieder genesen. Damit gibt es derzeit 25.507 aktive Infektionen. Derzeit befinden sich 2.648 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 445 der Erkrankten auf Intensivstationen.