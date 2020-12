Sechs Verletzte nach Frontalkollision in Wiener Neustadt

Ein Frontalzusammenstoß mit einem nachfolgenden Auffahrunfall in Wiener Neustadt hat am Mittwochabend nach Feuerwehrangaben sechs Verletzte, unter ihnen ein Kleinkind, gefordert. Vier Autos waren in die Kollision auf der Grazerstraße vor dem neuen Rathaus involviert. Eine Frau musste aus ihrem Wagen geschnitten werden. Neben der Polizei und einem Großaufgebot an Rettungskräften rückte die FF Wiener Neustadt mit mehr als einem Dutzend Helfern aus.