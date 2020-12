Offenbar israelische Raketenangriffe auf Syrien

Israel soll erneut Ziele in Syrien bombardiert und dabei mindestens sechs mit dem Iran verbündete Kämpfer getötet haben. Bei dem Raketenangriff in der Provinz Hama im Zentrum des Bürgerkriegslandes seien auch Waffenlager und Anlagen zum Bau von Raketen zerstört worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Syrischen Staatsmedien zufolge wurden die Projektile aus libanesischem Luftraum abgefeuert. Israel kommentierte die Berichte nicht.

Israel greift in Syrien immer wieder Ziele an und warnt davor, dass der Iran seinen militärischen Einfluss dort und in anderen Teilen der Region ausbauen will. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte zählte im laufenden Jahr mehr als 30 Luftangriffe Israels in Syrien.