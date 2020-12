Passagierflugzeug rollte in Moskau von Landebahn

Bei ergiebigen Schneefällen ist in der russischen Hauptstadt Moskau ein Flugzeug mit 116 Menschen an Bord von der Landebahn gerollt. Bei dem Vorfall am Freitag sei niemand verletzt worden, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Alle Passagiere hätten die Maschine am Flughafen Wnukowo selbst verlassen können.