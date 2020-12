Papst betet am Stephanitag nicht auf dem Petersplatz

Die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan stehen weiter im Zeichen der Pandemie. So betet Papst Franziskus das traditionelle Angelusgebet am Stephanitag nicht am Petersplatz, sondern in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Schon am Christtag hatte das Kirchenoberhaupt den Segen „Urbi et orbi“ in kleinerem Kreis spenden müssen, auch die Christmette fand mit einer begrenzten Zahl an Teilnehmern statt.