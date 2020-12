In vielen Tiroler Skigebieten, etwa am Glungezer oder am Zettersfeld, herrscht reger Andrang – die Gastronomie am Berg bleibt aber zu.

Innsbruck, Tulfes, Wildschön­au – Aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe, so bringt Seilbahnsprecher NR Franz Hörl die Öffnung der Skigebiete und den Betrieb der Aufstiegshilfen auf den Punkt. Aber damit habe man gerechnet und sei froh, dass man überhaupt als Service für die Einheimischen den Betrieb habe aufnehmen können. Zwischen zehn und 45 Prozent lag die Auslastung. Je nachdem, wie weit das Skigebiet von Ballungszentren entfernt liege. Rund um Innsbruck war sie besser als etwa im hintersten Zillertal, weiß Hörl. Was ihn überrascht habe: „Dass das mit den FFP2-Masken so gut funktioniert.“ Viele Skifahrer haben diese bereits dabei. „Das wird gut angenommen“, so Hörl. Aber was gar nicht gehe: Die Hütten sind in den Skigebieten geschlossen. „Da braucht es eine Lösung.“ Damit stößt Hörl auf breite Zustimmung.