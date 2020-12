Eher jünger, gedankenlos und rechts: Die radikale Szene in Tirol

Innsbruck – Die Sicherstellung von Waffen und Nazi-Gegenständen bei drei Deutschen und einer Serbin vor zehn Tagen in Reutte war kein Einzelfall. Wie das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) bestätigt, ist die rechte Szene in Tirol wieder etwas im Aufschwung. Eine eher junge Szene, die sich vorwiegend über soziale Netzwerke und digitale Kommunikationsmittel austauscht. Aber auch ein Bereich, der vorwiegend aus einzelnen Akteuren und Kleingruppen besteht – „eine homogene, zusammengehörende Szene ist nicht feststellbar“, meldet das LVT: „Die Kontakte untereinander finden – nicht zuletzt wegen Corona – hauptsächlich via soziale Medien statt. Persönliche Bekanntschaften werden natürlich entsprechend bei internen Zusammenkünften gepflegt.“