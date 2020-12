Kunst in den Schaufenstern: Leerstand sinnvoll genutzt

Innsbruck, Imst – Sind Museen, Projekträume und Galerien Lockdown-bedingt (erneut) geschlossen, ist Kunst wieder weitestgehend auf den digitalen Raum beschränkt. Wenigstens durchs Schaufenster kann man derzeit Tiroler Kunst auch betrachten. Ein ungenutztes Geschäftslokal in der Kiebachgasse 17 in der Innsbrucker Altstadt wurde dafür temporär mit Kunst befüllt. „Kunst im Zwischenraum“ ist eine erstmalige Kooperation von Stadtmarketing und Tiroler Künstler:innenschaft.

Nötige Aufmerksamkeit erregt ebenfalls Cibulkas bedrohlich rot leuchtende Neonschrift „We certainly don’t do it for the money“ (2012), deren Botschaft der (Selbst-)Ausbeutung auch von Kunstschaffenden in einer neoliberalen Gegenwart eine klare Absage erteilt.