Vergaben von Wohnungen in Walchsee wirbeln viel Staub auf

Walchsee – Wohnungsvergaben gehören zu den heikelsten Aufgaben eines Gemeinderates. Irgendjemand, so heißt es, bleibt immer beleidigt und verärgert zurück. Daher bedienen sich die Gemeinden meistens eines Punktesystems, mit dem möglichst objektiv der Wohnungsanspruch bewertet werden soll. Diese Richtlinien haben aber ihre Grenzen, wie sich noch vor den Weihnachtsfeiertagen in der Gemeinde Walchsee zeigte. Noch dazu, wo sie nicht bindend sind. Ein junges Paar mit Kinderwunsch gegen eine Familie mit bereits volljährigen Kindern – so hieß das eine Match. Das andere: zwei junge Frauen mit gleich vielen Punkten, aber unterschiedlichem Bewerbungszeitpunkt. Beide getroffenen Entscheidungen wirbeln jetzt viel Staub im Ort auf.