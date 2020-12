Weberfeld-Straße in Schwaz: „Anrainern wurde von Seiten der Stadt gedroht“

Schwaz – Das, was den Bewohnern des so genannten Weberfelds in Schwaz ins Haus flatterte, klingt für sie nicht mehr nach einer Information, sondern nach einer Drohung. Die dortigen Anwohner fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Und das machte der parteifreie Mandatar Albert Polletta bei der letzten Gemeinderatssitzung seinen Amtskollegen klar. „So was ist eine unzulässige Amtshandlung“, wetterte Polletta.