Wasser behindert den Verkehr auf Drautalstraße, neue Rohre im Anmarsch

Seit einigen Jahren treten in diesem Bereich der B100 Drautalstraße in Lienz regelmäßig Überschwemmungen auf. Die Ursache soll bis zum Frühjahr beseitigt werden.

Lienz – Es treten in Lienz regelmäßig Überschwemmungen der B100 Drautalstraße auf Höhe der Brauerei Falkenstein auf, wenn es starke Niederschläge gibt. Die Freiwillige Feuerwehr muss dann ausrücken und mit Pumpen einem Rückstau entgegenarbeiten. Für die Dauer dieser Arbeiten ist der Verkehr auf der Bundesstraße in diesem Bereich jedes Mal beeinträchtigt. „Ein unhaltbarer Zustand“, bekundete nicht nur der Lienzer Vizebürgermeister Kurt Steiner in einer der letzten Gemeinderatssitzungen.