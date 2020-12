Warm, wärmer, 2020: Temperaturen auf den Bergen so hoch wie noch nie

An der Messstation bei der Innsbrucker Uni, wo mit 10,6 Grad Celsius das in Tirol höchste Jahresmittel der Lufttemperatur verzeichnet wurde, lässt sich die Entwicklung laut Orlik gut ablesen. Hier werden seit fast 250 Jahren Daten erhoben. „Gemeinsam mit dem Jahr 2005 war an der Innsbrucker Uni heuer das viertwärmste der Geschichte.“ Die Abweichung vom langjährigen Schnitt lag bei Plus 1,2 Grad Celsius – dieser Anstieg wurde auch für ganz Tirol gemessen.