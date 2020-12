Theater in der Josefstadt mit „Parisian Woman“ nach Lockdown

Nach dem derzeitigen harten Corona-Lockdown will das Theater in der Josefstadt am 22. Jänner wieder seine Pforten für das Publikum öffnen. Den Anfang macht „The Parisian Woman“ in den Kammerspielen, am Tag darauf lockt „Der Bockerer“ ins Haupthaus. Eine Woche später am 30. Jänner steht dort dann die Premiere von Elfriede Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel)“ an. Beginnzeiten sind 16.00 Uhr respektive 17.00 Uhr, um den abendlichen Ausgangssperren zu entsprechen.