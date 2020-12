Verschärfte Nachtfahrverbote: Spediteure in Bayern beklagen Diskriminierung

In Bayern wächst der Unmut über die Verschärfung der Lkw-Nachtfahrverbote in Tirol, die ab 1. Jänner gelten.

Innsbruck – Der Transitstreit zwischen Tirol und Bayern wird zum Jahreswechsel in die nächste Runde gehen. Denn Tirol zurrt das Lkw-Nachtfahrverbot noch enger. Die generelle Ausnahme für die sauberen Lkw der Euroklasse 6 fällt. „Die Ausnahmeregelung für Euroklasse 4 im Ziel- und Quellverkehr wird es ebenso nicht mehr geben, wie jene für die Euroklasse 5 im Transit. Damit setzen wir unseren konsequenten Weg fort, die emissionsstärksten Lkw von den Tiroler Autobahnen zu verbannen“, erklärte am Montag Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne).

Die Hoffnung der bayerischen Spediteure liegt in Brüssel, doch das Fahrverbot wird wohl wie geplant ab 1. Jänner in Kraft treten. Man prüfe, inwiefern die Maßnahmen mit EU-Prinzipien übereinstimmen würden, zitiert der BR die EU-Kommission, die noch keine genaueren Aussagen dazu treffen könne. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) denkt über ein Vertragsverletzungsverfahren in der EU nach. Wenn Tirol nicht einlenke, sollte die deutsche Regierung „prüfen“, ob sie so ein Verfahren gegen Österreich beantrage, sagte Schreyer zur APA.