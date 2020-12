Österreich verliert bei U20-WM gegen Schweden 0:4

Österreichs Eishockey-Junioren waren auch im zweiten Spiel der U20-WM in Edmonton chancenlos. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Montag (Ortszeit) Schweden mit 0:4 (0:1,0:2,0:1), zog sich aber dank konsequenter Defensivarbeit und einem ausgezeichneten Torhüter Sebastian Wraneschitz besser als zum Auftakt (0:11 gegen USA) aus der Affäre. In der Nacht auf Mittwoch (30.12., 3.30) wartet mit Russland der nächste Medaillenkandidat.