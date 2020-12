Die Ernüchterung soll zur Aufbruchstimmung mutieren

Denn schon heute (19.15 Uhr, live Sky Sport Austria) soll genau diese Aufbruchstimmung bei den Bullen mit aufs Eis genommen werden. Die Haie müssen dabei weiter auf Colton Saucerman (Schulter) verzichten, dafür kehrt Angreifer Felix Girard nach abgelaufener Sperre in das Line-up zurück. Ob wie am Montag der gegen Bozen so starke Rene Swette („Wir können uns immer auf ihn verlassen, ich bin stolz auf sein­e Leistung“) im Kasten steht oder wieder Tom McCollu­m zwischen die Pfosten rückt, wird dabei erst am Spieltag entschieden.