Umfahrung und Notweg im Ötztal und Pitztal noch bis Mitte Jänner

Sölden, St. Leonhard – Am 12. November donnerte ein Felsblock auf die Pitztalstraße bei Weißwald, am 16. Dezember ereignete sich auf der Ötztalstraße vor Sölden ein ähnlicher Felssturz. Die Folge: Die hinteren Talabschnitte sind derzeit jeweils nur durch eine örtliche Umleitung bzw. über einen Notweg erreichbar. Die gute Nachricht: Ab Mitte Jänner sollte es an beiden Nadelöhren wieder zu Erleichterungen kommen.