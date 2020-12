Verschärfung für die Skigebiete wegen Staus vor den Liften

In Tirol haben die Corona-Regeln größtenteils sehr gut funktioniert, in anderen Bundesländern gab es aber auch Verstöße und viel Kritik.

Zudem, so das Ministerium, müsse es verstärkte Überprüfungen der geforderten Präventionskonzepte der Seilbahnen geben. Es benötige beispielsweise Leitsysteme und zahlenmäßige Limitierungen. Für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sind die Vorgaben vernünftig, „weil in den Gondeln die Ansteckungsgefahr lauert, und nicht auf der Skipiste“. Kogler mahnte die Liftbetreiber, sich an die Regeln zu halten, sonst „ist da einzuschreiten“.

Auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zeigt sich über Verstöße verärgert. „Ich habe nicht das geringste Verständnis dafür, wenn sich einige wenige schwarze Schafe nicht an die Regeln halten.“ Diese Einzelfälle gehörten unterbunden, damit nicht auch jene Skigebiete, die sich an alle Regeln halten, unter diesen Einzelfällen leiden. Die Kapazitätsbeschränkungen bei den Seilbahnen und Liftanlagen werden bleiben, stellte Köstinger klar.

Zuvor hatte Seilbahner-Chef Franz Hörl ein Ende der Personenbeschränkungen in den Gondeln gefordert. Derzeit darf die Auslastung maximal 50 Prozent betragen. Laut Hörl führt diese Einschränkung dazu, dass es an den Einstiegsstellen zu Warteschlangen kommt, die vermieden werden müssen. Er verweist auf das Beispiel Hinterstoder in Oberösterreich, wo Bilder von Menschenansammlungen an der Talstation im Internet kursierten. Die Liftbetreiber hätten mit einer früheren Öffnung genau diesen Ansturm vermeiden wollen – woraufhin die Gäste eben früher gekommen seien. Hörl zeigte sich positiv überrascht, wie gut die FFP2-Maske von den Skifahrern angenommen werde.