3. Platz beim „digi.check hak“ 2020: Schüler der KitzHAK glänzte

Kitzbühel – Landessieger und gleichzeitig 3. Platz beim Bundesbewerb „digi.check hak“ 2020 für Michael Fabian von der 5. Klasse der IT-HAK in Kitzbühel: Damit war der 18-jährige Kirchberger der Beste von über 300 Tiroler HAK-Teilnehmern und einer der Top-Platzierten von 2897 Schülern aus den 74 teilnehmenden Handelsakademien Österreichs. Die Preise wurden nun in der Schule an den Tiroler Sieger und alle anderen erfolgreichen Kitzbüheler Teilnehmer übergeben.