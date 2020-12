Sicherheitskonzept für Eislaufplätze bewährt sich

Innsbruck – Die vier städtischen Kunsteislaufplätze am Baggersee, in Hötting-West, in Igls und vor dem Sillpark sowie die Außeneisfläche in der Olympiaworld Innsbruck bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Das hat die Evaluierung des Sicherheitskonzeptes ergeben. Dieses musste, wie berichtet, wegen des enormen Andrangs vor den Feiertagen adaptiert werden. Zusätzliches Sicherheitspersonal, neue Beschilderungen und weitere Absperrgitter sollen nun für einen sicheren Betrieb auf den Plätzen und in deren Umfeld sorgen.