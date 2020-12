Kerzen leuchten in stiller Trauer nach Kindermorden in Längenfeld

Längenfeld – Zwei Männer unterhalten sich vor der Anschlagtafel an der Kirchenmauer. „Einfach nur tragisch“, antwortet der eine, während sich sein Kollege eine Zigarette aus der Schachtel fischt. Man ringt um Worte und findet doch kaum die richtigen für das, was sich hier am Montagnachmittag im kleinen Weiler auf dem markanten Felsrücken über Längenfeld ereignet hat. Zwei kleine Mädchen sind tot, als Täter wird der Vater verdächtigt. Es ist das beherrschende Dorfgespräch in der 4300-Einwohner-Gemeinde im mittleren Ötztal. Und dennoch spricht man nur recht einsilbig darüber. „Zutiefst erschütternd“, „nicht nachvollziehbar“, „schockierend“ oder schlicht „fassungslos“, heißt es zumeist, wenn man Längendfelder am Tag nach der Tat anspricht.