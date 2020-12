Auch Uni-Hotel in Obergurgl muss Tourismusbeiträge zahlen

Obergurgl – Immer wieder wehren sich Unternehmer vor Gericht gegen die Tiroler Tourismusbeiträge, weil der Betrieb aus ihrer Sicht nicht oder kaum vom Tourismus profitiert. Die Chancen, sich der Beiträge gänzlich zu entziehen, sind in der Regel gering. Das musste auch die Universität Innsbruck rund um ihr Tagungs- und Kongresszentrum in Obergurgl unlängst zur Kenntnis nehmen. Das Landesverwaltungsgericht wies mehrere Beschwerden der Uni gegen die Tourismusbeiträge ab, das Uni-Zentrum muss demnach von 2014 bis 2018 insgesamt knapp 80.000 Euro an Tourismusbeiträgen abführen. Eine Herabstufung in eine niedrige Beitragsgruppe wies das Gericht ab. Lediglich der beitragspflichtige Umsatz und damit die Beitragshöhe wurden leicht korrigiert. Das Gericht ließ zwar die Möglichkeit der Revision zu. Laut Uni gehe man aber nicht in Revision.