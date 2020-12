Weniger Skiunfälle auf Tirols Pisten als befürchtet

In den Skigebieten rund um Innsbruck waren dieser Tage einige Skifahrer unterwegs. Doch unter den Patienten auf den Nicht-Corona-Intensivstationen der Klinik Innsbruck finden sich aktuell kaum Wintersportler. „Wir sind froh, dass sich die Tiroler so verantwortungsbewusst und vernünftig verhalten. Wir hoffen, dass das auch so bleibt“, sagt Johannes Schwamberger, Pressesprecher der Tirol Kliniken. Denn die Intensivbetten sind auch ohne schwerverletzte Wintersportler gut gefüllt, vor allem mit postoperativen Patienten und anderen Krankheitsfällen. Die Zahl der Frischverletzten ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer. Zu „normalen“ Zeiten kommen in den Weihnachtsferien täglich bis zu 200 Unfallopfer in die Notaufnahmen. Heuer waren es am 28. Dezember nur 83, am 29. Dezember 100 Patienten. Die Zahl der klassischen Winterverletzungen – Radunfälle aufgrund nasser Fahrbahn, ältere Menschen, die auf eisigen Wegen ausrutschen – blieb indes mehr oder weniger unverändert.