Rumer Verein „Soccer Team“ spendete 438.000 Euro in elf Jahren

Rum – Eigentlich ist das „Soccer Team“ aus Rum mit seinem „Help for Kids“-Spendenfonds für spektakuläre Benefizaktionen und verrückte „Challenges“ (also Herausforderungen) bekannt. Doch im Corona-Jahr 2020 kam auch für den umtriebigen Verein alles anders: Im Jänner ließ Harald Lederer, der zusammen mit Roman Ferdik und Thomas Falger das Vorstandstrio bildet, zwar noch in einem groß aufgezogenen Benefiz-Boxkampf – gegen Reini Happ vom gleichnamigen Benefiz-Verein – die Fäuste fliegen, auch ein Wok-Rennen im Februar war noch möglich. Danach musste jedoch, abgesehen von einer Tennis-Challenge im August, alles abgesagt werden – von der traditionellen Drei-Almen-Wanderung über das Törggelen bis zum Bluatschink-Konzert.

Wichtig sei dabei die Mundpropaganda: „Unsere Partner erzählen weiter, was wir machen.“ Am Ende konnte man im Jahr 2020 so, allen widrigen Bedingungen zum Trotz, insgesamt knapp 60.000 Euro an Spenden lukrieren, wie Lederer berichtet. „Ich bedanke mich wirklich von Herzen, in diesem Jahr ist das erst recht etwas Besonderes.“