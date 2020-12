Silvester auf der Couch: Innsbrucker Feuerwerk im Livestream

Innsbruck – Die Tirolerinnen und Tiroler haben sich im Jahr 2020 – gezwungenermaßen – ja schon daran gewöhnt, alles von zu Hause aus und via Video zu erleben. Zum Jahresabschluss kommt heuer sogar das Silvesterfeuerwerk ins Wohnzimmer. All jene, die von daheim aus keinen Blick auf die Nordkette haben, können das Feuerwerk der Stadt Innsbruck auf der Seegrube via Livestream im Internet bzw. auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings meininnsbruck verfolgen. Tirol TV überträgt zudem ein „Best of Feuerwerk“ um Punkt Mitternacht in die Haushalte. Die Feuerwerksmusik, unter anderem mit dem obligatorischen Donauwalzer um Schlag Mitternacht, wird an 200 IVB-Haltestellen über Lautsprecher zu hören sein.