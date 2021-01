Lückenhafte Notdienste im Talkessel Landeck sorgen für Ärger

Bei so manchem steigt angesichts der ärztlichen Versorgung und des aktuellen Ärztemangels aktuell der Blutdruck.

Landeck – Wer in Land­eck und Umgebung am Wochenende krank wird – der hat unter Umständen Pech. Im Sprengel mit fast 20.000 potenziellen Patienten ist nicht an jedem Sonn- und Feiertag ein Notdienst im Einsatz. Und das, obwohl sich sechs praktische Ärzte abwechseln.