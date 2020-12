Tiroler Kulturbranche: Es wird geplant und hoffentlich auch gespielt

Mit Tanz (im Bild eine Szene aus „Die große Nacht des Tanzes“) und Schauspiel meldet sich das Landestheater am 22. Jänner zurück.

Innsbruck – Der Tiroler Kulturkalender für 2021, das Jahr zwei im Kampf gegen die Corona-Pandemie, nimmt Gestalt an. Es kann geplant werden, auch weil die Politik den Veranstaltern finanzielle Hilfe zugesagt hat. Diese soll schlagend werden, falls Events erneut verschoben oder abgesagt werden müssen.

Trotzdem ist die Branche, Künstler und Veranstalter gleichermaßen, nicht zu beneiden. Das ständige Improvisieren, Proben mit ungewissen Premieren und die Gefahr, selbst an Covid-19 zu erkranken und nicht auftreten zu können, sind Gift für die Nerven und für die Motivation weiterzumachen.

Das Tiroler Landestheater fährt 2020 aufgrund monatelanger Zwangsschließung Verluste in Millionenhöhe ein. Weil im Eigentum von Land Tirol und Stadt Innsbruck, plagen Westösterreichs größtes Schauspielhaus aber keine Existenzsorgen, ganz im Gegensatz zu manch privat geführtem Kulturbetrieb. Am 22. Jänner wagt das Landestheater mit einem auf die Wochenenden beschränkten Notspielplan den Neustart. Die Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr, weil die Corona-Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr noch in Kraft ist.