Tirols Polizei hofft auf ruhige Nacht: Das sind die Regeln zu Silvester

Wer im Freien Erholung suchen will, kann das auch zum Jahreswechsel tun. Menschenansammlungen und Silvesterpartys wie in früheren Jahren wird die Polizei allerdings nicht tolerieren.

„Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir rechnen nicht mit größeren Menschenansammlungen, sind aber gerüstet“, meint Innsbrucks Stadtpolizeikommandant Romed Gine­r: „Jedenfalls haben wir mehrere zusätzliche Streifen im Einsatz.“ Und die müssen dann entscheiden, ob sich etwaige Nachtschwärmer legal oder illegal in der Innenstadt aufhalten.

Denn auch zu Silvester gilt: Das Verlassen des Wohnbereichs zur körperlichen Ertüchtigung oder psychischen Erbauung ist erlaubt – theoretisch auch am Marktplatz mit Blick aufs Feuerwerk auf der Seegrube. Wer dort allerdings mit seinen 15 Freunden aufs neue Jahr anstößt, kann das Verhalten nicht mehr mit legaler Erholung rechtfertigen. „Das wird nicht gehen, in solchen Fällen ist mit einem Einschreiten der Polizei zu rechnen“, sagt Giner.

👨‍👩‍👧‍👧 Treffen zu Silvester. Das ist erlaubt, aber nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt und einer weiteren Bezugsperson oder einer Angehörigen oder einem Angehörigen. Auch an diesem Tag gilt die „1+1-Regel“: Ein Haushalt mit beliebig vielen Personen darf eine Person aus einem anderen Haushalt treffen (plus gegebenenfalls ihre aufsichtspflichtigen, minderjährigen Kinder).

Innsbrucks Polizeichef weiß aber auch, dass die Unterscheidung zwischen legal und illegal schwierig werden könnte. „Das ist natürlich ein Graubereich. Wir werden wie schon in der Vergangenheit mit Fingerspitzengefühl einschreiten.“ Das heißt mit Ermahnungen und Belehrungen. „Wenn die Leute allerdings nicht zur Vernunft kommen, ist auch mit Anzeigen zu rechnen“, so Giner weiter. Grundsätzlich appelliert der Polizeikommandant aber an die Bevölkerung, in den eigenen vier Wänden ins neue Jahr zu rutschen.