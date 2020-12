London-Derby wegen Corona-Fällen bei Fulham abgesagt

Die Coronavirus-Pandemie wirbelt das Programm der englischen Fußball-Premier-League weiter durcheinander. Die am (heutigen) Mittwoch angesetzt gewesene Partie von WAC-Europa-League-Gegner Tottenham gegen Fulham wurde wenige Stunden vor Anpfiff abgesagt. Fulham hatte aufgrund von mehreren Covid-19-Fällen bei Spielern und Betreuern um eine Verschiebung gebeten. Die wurde von der Liga am Nachmittag bestätigt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Laut der Liga habe es neben positiven Tests bei Fulham auch am Mittwoch einige Spieler mit Krankheitssymptomen gegeben. Erst am Montag war die Begegnung von Everton und Manchester City abgesagt worden, zuvor auch schon das Duell von Aston Villa mit Newcastle United. In der Weihnachtswoche war bei den 20 Premier-League-Clubs die höchste Zahl an Corona-Fällen seit Beginn der wöchentlichen Testserien Ende August registriert worden. Wie die Liga mitteilte, wurden bei 1.479 Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember insgesamt 18 mit dem Coronavirus infizierte Spieler oder Mitglieder der Betreuerteams ermittelt.