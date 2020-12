Soldat von Hunden getötet: Ermittlungsverfahren eingestellt

Das Ermittlungsverfahren im Fall um die tödliche Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne ist nach mehr als einem Jahr eingestellt worden. Als Hauptgrund dafür führte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch die Ergebnisse eines Sachverständigengutachtens ins Treffen. Dass die Causa endgültig zu den Akten wandert, könnte ein Antrag auf Fortsetzung der Hinterbliebenen verhindern.

Der Expertenmeinung schloss sich auch die Staatsanwaltschaft an. „Das Gutachten hat weder in objektiver noch in subjektiver Hinsicht einen Sorgfaltsverstoß ergeben“, sagte Habitzl am Mittwoch zur APA. Zuerst hatte die Tageszeitung „Die Presse“ online über die Verfahrenseinstellung berichtet.