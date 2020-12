Raumfahrer der ISS können 16 Mal ins neue Jahr starten

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS kann in diesem Jahr gleich 16 Mal ins neue Jahr starten. So oft umrundet die Station die Erde am Silvestertag, wie Kosmonaut Sergej Kud-Swertschkow im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Das erste Mal werden die Raumfahrer um 13.00 Uhr (MEZ) anstoßen - wenn sie in 400 Kilometer Höhe über der Halbinsel Kamtschatka fliegen. Die ISS umkreist den Planeten alle eineinhalb Stunden.