Lärmfahrverbot im Außerfern: Motorradfahrer blieb straffrei

Doch die erste Verkehrskontrolle in Bichlbach am Ende des Namlostals endete für den Triumph-Besitzer mit einer bösen Überraschung. Wie die Polizeibeamten feststellen konnten, war das Standgeräusch seines Motorrads in der Zulassung mit 97 Dezibel eingetragen. Um zwei Dezibel zu viel fürs Namlostal. „Im Typenschein und am Typenschild am Rahmen des Motorrads sind allerdings nur 92 Dezibel Standgeräusch ausgewiesen“, erzählt Christoph Eberle, Rechtsanwalt des Bikers in Feldkirch. Für die Polizeibeamten unerheblich – sie richteten sich nach dem höheren und auch den Tatsachen entsprechenden Lärmwert. Die Amtshandlung endete mit einer Anzeige für den Motorradlenker, seine Kollegen konnten hingegen unbehelligt weiterfahren.