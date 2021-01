Verrückter Dezember: Mild im Norden, Schnee-Rekord in Lienz

Innsbruck – Turbulent wie das ganze Jahr 2020 zeigte sich auch das Wetter im Dezember. Das belegt eine Bilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im letzten Monat des Jahres dominierten Wetterlagen, bei denen aus dem Mittelmeer-Raum feuchte Luftmassen nach Österreich strömten. Die Alpen wirkten dabei wie eine Staumauer: An der Südseite staute sich die feuchte Luft und in einigen Regionen kamen ex­treme Regen- und Schneemengen zusammen.

„Vor allem in Osttirol und in Oberkärnten fiel die drei- bis knapp neunfache Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen Dezembers“, sagt Alexander Orlik von der ZAMG, „an einigen Messorten gab es neue Dezemberrekorde, wie zum Beispiel in Millstatt und Döllach. In Lienz war es nicht nur ein Dezember-Rekord, sondern überhaupt die größte Niederschlagsmenge, die hier innerhalb eines Monats gemessen wurde. Die Messreihe geht bis ins Jahr 1854 zurück.“